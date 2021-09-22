Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

Чтоб составить стильный гардероб на осень, для начала нужно узнать, какие вещи уже не в тренде. Их пора выбросить из шкафа и, конечно, не стоит покупать - они не подходят для свежего лука.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Холодова.

Хотите узнать секрет удачного гардероба? Это, в первую очередь, отказ от неудачных покупок.

Приталенная куртка - тоже уже не в моде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Этой осенью к таким смело могу отнести:

кардиганы из тонкого трикотажа,

"интересные" шапки,

низкие ботильоны,

снуд,

приталенные куртки.

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Антипокупки на осень: какие вещи не стоит покупать

1. Кардиганы из тонкого трикотажа пора отправить "на покой".

2. "Странные" шапки, немного детские или со странным декором, стразы, пайетки или вышивка.

3. Низкие ботильоны лучше заменить на высокие сапоги или даже на ботфорты.

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4. Снуды лучше заменить большими шарфами и палантинами.

5. Приталенные куртки тоже пора заменить оверсайз-моделями. Это касается не только стеганых курток, но и кожаных.

Какие вещи уже не в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)