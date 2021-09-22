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Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

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Среда 22 сентября 2021 19:01
Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021 Приталенные пиджаки уже не в моде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтоб составить стильный гардероб на осень, для начала нужно узнать, какие вещи уже не в тренде. Их пора выбросить из шкафа и, конечно, не стоит покупать - они не подходят для свежего лука.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Холодова.

Хотите узнать секрет удачного гардероба? Это, в первую очередь, отказ от неудачных покупок.

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021Приталенная куртка - тоже уже не в моде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Этой осенью к таким смело могу отнести:

  • кардиганы из тонкого трикотажа,
  • "интересные" шапки,
  • низкие ботильоны,
  • снуд,
  • приталенные куртки.

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Антипокупки на осень: какие вещи не стоит покупать

1. Кардиганы из тонкого трикотажа пора отправить "на покой".

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

2. "Странные" шапки, немного детские или со странным декором, стразы, пайетки или вышивка.

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

3. Низкие ботильоны лучше заменить на высокие сапоги или даже на ботфорты.

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

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4. Снуды лучше заменить большими шарфами и палантинами.

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

5. Приталенные куртки тоже пора заменить оверсайз-моделями. Это касается не только стеганых курток, но и кожаных.

Уже не в тренде: стилист показала, какие вещи не стоит покупать на осень 2021

Какие вещи уже не в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)

Раньше стилист показала необычные модели джинсов на осень 2021.

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