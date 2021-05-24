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Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної

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Понеділок 24 травня 2021 09:42
Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Який же літній образ без стильної і трендової сумочки! Яку ж вибрати? Стиліст Ольга Чистова - за довгі і комбінаторні тренди, тому пропонує звернути увагу на модні, але при цьому універсальні моделі сумок для літа.

Списком сумок, які влітку 2021 повинні бути у кожної, вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Трендові літні сумки 2021:

СУМКА-ХОБО середнього розміру у вигляді півмісяця, з цільнокроєними ручками і довгим ремінцем. Вибираємо структуровану жорстку форму.

Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної

ТОУТ - сумка з короткими ручками, розташованими паралельно один одному. Нестаріюча класика. Прекрасно впишеться і в офісний стиль, і як повсякденна сумка теж буде відмінно працювати.

Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної

ШОПЕР - всім вам відома модель прямокутної форми без застібок. Такий варіант - в самий раз для дівчат, які цінують комфорт і практичність.

Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної

СУМКА через плече CROSS BODY. У самий раз буде для любительок моделей невеликих розмірів і спортивного стилю.

Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожної

І, мабуть, одні з найулюбленіших варіантів для літніх образів у модниць – СОЛОМ'ЯНІ СУМКИ та сумки з рафії.

Тоут, шопер та інші: літні сумки, які повинні бути у кожноїІлюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала головні тренди літа 2021 серед головних уборів і дала поради, чому віддати перевагу.

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