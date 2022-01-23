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Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже

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Воскресенье 23 января 2022 15:03
Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже Loewe осень-зима 2022/23 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

В Париже проходит мужская Неделя моды, где Loewe представил новую коллекцию сезона осень-зима 2022/23. Для финального выхода моделей на шоу выбрали трек The Elders Fall украинского электронного музыканта Koloah (Дмитрий Авксентьев).

Песня, прозвучавшая на модном шоу, вошла в последний альбом артиста Millenium Sun, вышедший в ноябре 2021 года.

Новую мужскую коллекцию сезона осень-зима 2022/23 Loewe представили в особых декорациях - необычной инсталляции, сделанной из почти четырех тысяч индивидуально вырезанных лент в 30 цветах, развевающихся на алюминиевых флагштоках.

Ленты подстраивались под движение моделей по подиуму, который был песчаным, а также интересно взаимодействовали между собой.

Трек The Elders Fall звучит ближе к концу видео (после 10 минуты).

В новом сезоне креативный директор марки Джонатан Андерсон дал абсолютную волю фантазии. На моделях можно увидеть светящиеся рукава, анатомические принты, балаклавы с вырезами-сердцами и пальто с золотыми ягодицами.

Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в Париже

Также модников поразили резиновые сапоги с шипами, джинсовые ремни с пряжками Hello и Smile, лонгсливы с принтом в виде голого тела, усыпанного стразами, и топы, меняющие форму тела.

Особой изюминкой стали ботинки, повторяющие очертания сумки-бестселлера Flamenco.

Трек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеТрек украинского музыканта закрыл показ Loewe на Неделе моды в ПарижеНеделя моды в Париже: показ новой мужской коллекции Loewe сезона осень-зима 2022/23 (фото: Daniele Oberrauch/Gorunway.com)

Ранее мы писали, как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton в рамках Парижской недели моды 2022.

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