Трек українського музиканта закрив показ Loewe на Тижні моди в Парижі
У Парижі проходить чоловічий Тиждень моди, де Loewe представив нову колекцію сезону осінь-зима 2022/23. Для фінального виходу моделей на шоу вибрали трек The Elders Fall українського електронного музиканта Koloah (Дмитро Авксентьєв).
Пісня, що прозвучала на модному шоу, увійшла в останній альбом артиста Millenium Sun, що вийшов в листопаді 2021 року.
Нову чоловічу колекцію сезону осінь-зима 2022/23 Loewe представили в особливих декораціях - незвичайній інсталяції, зробленій з майже чотирьох тисяч індивідуально вирізаних стрічок в 30 кольорах, що майорять на алюмінієвих флагштоках.
Стрічки підлаштовувалися під рух моделей по подіуму, який був піщаним, а також цікаво взаємодіяли між собою.
Трек The Elders Fall звучить ближче до кінця відео (після 10 хвилини).
У новому сезоні креативний директор марки Джонатан Андерсон дав абсолютну волю фантазії. На моделях можна побачити рукави, що світяться, анатомічні принти, балаклави з вирізами-серцями і пальто з золотими сідницями.
Також модників вразили гумові чоботи з шипами, джинсові ремені з пряжками Hello і Smile, лонгсліви з принтом у вигляді голого тіла, всипаного стразами, і топи, що змінюють форму тіла.
Особливою родзинкою стали черевики, що повторюють обриси сумки-бестселера Flamenco.
Тиждень моди в Парижі: показ нової чоловічої колекції Loewe сезону осінь-зима 2022/23 (фото: Daniele Oberrauch / Gorunway. com)
Раніше ми писали, як пройшов показ останньої колекції Вірджила Абло для Louis Vuitton в рамках Паризького тижня моди 2022.