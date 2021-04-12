Тренчкот и трикотажные легинсы: стильная Ирина Шейк отправилась на прогулку по Нью-Йорку

Ирина Шейк надела на прогулку с 4-летней дочерью Леей длинный кожаный плащ-оверсайз, блузу и ультрамодные трикотажные легинсы, расклешенные книзу. Все в коричневых тонах. К слову, недавно такую модель демонстрировала еще одна икона стиля - Роузи Хантингтон-Уайтли.

Дополнили их ботинки на устойчивом каблуке с принтом "под змею", очки в пятнистой оправе, черная защитная маска, а также ожерелье на шее и стильные серьги. Волосы Ирина собрала в тугой пучок на затылке: эта прическа вновь завоевала сердца всех модниц планеты.

Ирина Шейк с дочкой на прогулке (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею любящая мама одела в розовое платьице с пышной юбкой, такого же цвета колготы и курточку. Босоножки с мелким принтом стали милым завершением образа "принцессы". К слову, компанию ей составила еще одна популярная модель и молодая мама - Карли Клосс, которая родила первенца в середине марта.