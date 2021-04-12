Тренчкот і трикотажні легінси: стильна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-Йорку

Ірина Шейк одягла на прогулянку з 4-річною дочкою Леєю довгий шкіряний плащ-оверсайз, блузу і ультрамодні трикотажні легінси, розкльошені донизу. Все в коричневих тонах. До речі, нещодавно таку модель демонструвала ще одна ікона стилю - Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

Доповнили їх туфлі на стійкому каблуці з принтом "під змію", окуляри в плямистій оправі, чорна захисна маска, а також намисто на шиї і стильні сережки. Волосся Ірина зібрала в тугий пучок на потилиці: ця зачіска знову завоювала серця всіх модниць планети.

Ірина Шейк з донькою на прогулянці (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею любляча мама одягла в рожеву сукню з пишною спідницею, такого ж кольору колготи і курточку. Босоніжки з дрібним принтом стали милим завершенням образу "принцеси". До речі, компанію їй склала ще одна популярна модель і молода мама - Карлі Клосс, яка народила первістка в середині березня.