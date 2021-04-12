RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тренчкот і трикотажні легінси: стильна Ірина Шейк вирушила на прогулянку по Нью-Йорку

Автор: Lite

Ірина Шейк показала, що карантин - не привід відмовляти собі в стильних вбраннях. 35-річна супермодель регулярно влаштовує прогулянки зі своєю дочкою по Нью-Йорку. При цьому вулиці вона сприймає буквально, як подіум. Молода матуся продумує образи від а до я, даруючи порцію натхнення своїм фанатам.

Новий образ популярна модель показала днями, вибравши наймодніший цієї весни шкіряний плащ.

Ірина Шейк одягла на прогулянку з 4-річною дочкою Леєю довгий шкіряний плащ-оверсайз, блузу і ультрамодні трикотажні легінси, розкльошені донизу. Все в коричневих тонах. До речі, нещодавно таку модель демонструвала ще одна ікона стилю - Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

Доповнили їх туфлі на стійкому каблуці з принтом "під змію", окуляри в плямистій оправі, чорна захисна маска, а також намисто на шиї і стильні сережки. Волосся Ірина зібрала в тугий пучок на потилиці: ця зачіска знову завоювала серця всіх модниць планети.

Ірина Шейк з донькою на прогулянці (фото: instagram.com/irinashayk)

Лею любляча мама одягла в рожеву сукню з пишною спідницею, такого ж кольору колготи і курточку. Босоніжки з дрібним принтом стали милим завершенням образу "принцеси". До речі, компанію їй склала ще одна популярна модель і молода мама - Карлі Клосс, яка народила первістка в середині березня.

Раніше ми писали, які ще знаменитості стануть мамами в цьому році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України стильмодамодельІрина Шейк
Читайте також
Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу
Відмовтеся від непотрібних покупок: Андре Тан показав, які базові сумки та взуття варто вибирати
Прогноз погоди