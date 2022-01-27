Тренд кавайи из Японии: этот яркий маникюр будет особо актуальным в 2022 (фото, видео)
Вы наверняка видели эти красочные забавные ногти на ком-то из своих знакомых и думали, как же правильно рассказать о них своему мастеру по маникюру? Добро пожаловать во вселенную Kawaii!
Kawaii – это японское прилагательное, означающее что-то милое, очаровательное. Это уникальная культура, можно сказать, настоящая вселенная.
Тут и по-детски милые кошки, и крошечные кролики, улыбающиеся печенюшки и облачка, одним словом, все, что слишком мило – это и есть кавайи.
Этот стиль давно просочился в моду: красочная, визуально заряженная одежда, аксессуары, обувь… А теперь он добрался даже до кончиков ногтей, пишет vogue.fr.
Знаменитости тоже обожают кавайи, например, Дуа Липа решила использовать тренд в своем последнем маникюре.
Ногти Дуа Липы (фото: instagram.com/nailsbymei)
Ее японский мастер по маникюру Мей Кавадзири из Нью-Йорка создал маникюр в стиле кавайи, который погружает в культуру Японии.
Цветы, звезды, яркие цвета, легкость и хорошее настроение – тренд каваи уже был популярным в 90-х, и, без сомнения, вернулся, чтобы стать новым трендом 2022!
Как сделать маникюр в духе кавайи: топ идей
- Основа – френч, плюс яркие "желейные" мишки на весь ноготь.
- Декор в виде мультяшных персонажей на розовом фоне, плюс камушки и миниатюрные цепи.
- Сердечки, донатсы, капли горячего шоколада.
- Карамельки, леденцы, конфеты, все это – на ярко-розовом фоне.
- Поляна разноцветный цветов на ногтях.
- Голубые звезды, блески, золото.
- Милые котики на прозрачном гелевом фоне.
Ногти в стиле кавайи (фото, видео: instagram.com/nailsbymei; instagram.com/_nailsbykey_; instagram.com/ballpit_addict; instagram.com/karla.beautynails)
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