Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)
Ви напевно бачили ці барвисті забавні нігті на комусь зі своїх знайомих і думали, як же правильно описати їх своєму майстру з манікюру? Ласкаво просимо у всесвіт Kawaii!
Kawaii – це японський прикметник, що означає щось миле, чарівне. Це унікальна культура, можна сказати, справжній всесвіт.
Тут і по-дитячому милі котики, і крихітні кролики, усміхнені печенюшки і хмарки, одним словом, все, що занадто мило – це і є кавайї.
Цей стиль давно просочився в моду: барвистий, візуально заряджений одяг, аксесуари, взуття... а тепер він дістався навіть до кінчиків нігтів, пише vogue.fr.
Знаменитості теж обожнюють кавайї, наприклад, Дуа Липа вирішила використати тренд в своєму останньому манікюрі.
Нігті Дуа Липи (фото: instagram.com/nailsbymei)
Її японський майстриня з манікюру Мей Кавадзірі, Нью-Йорк, створила манікюр в стилі кавайї, який занурює в культуру Японії.
Квіти, зірки, яскраві кольори, легкість і гарний настрій – тренд каваї вже був популярним в 90-х, і, без сумніву, повернувся, щоб стати новим трендом 2022!
Як зробити манікюр в дусі кавайї: топ ідей
- Основа – френч, плюс яскраві "жилейні" медведики на весь ніготь.
- Декор у вигляді мультяшних персонажів на рожевому тлі, плюс камінчики і мініатюрні ланцюги.
- Серця, донатси, краплі гарячого шоколаду багато рожевого!
- Карамельки, льодяники, цукерки, все це – на яскраво-рожевому тлі.
- Поляна різнокольоровий квітів на нігтях.
- Блакитні зірки, блиски, золото.
- Милі котики на прозорому гелевому тлі.
Нігті в дусі кавайї (фото, видео: instagram.com/nailsbymei; instagram.com/_nailsbykey_; instagram.com/ballpit_addict; instagram.com/karla.beautynails)
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