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Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 12:11
Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео) Як визначити, що це кавайї? Якщо при вигляді нігтів вам хочеться скрикнути: "Як мило!"(фото: instagram.com/_nailsbykey_)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ви напевно бачили ці барвисті забавні нігті на комусь зі своїх знайомих і думали, як же правильно описати їх своєму майстру з манікюру? Ласкаво просимо у всесвіт Kawaii!

Kawaii – це японський прикметник, що означає щось миле, чарівне. Це унікальна культура, можна сказати, справжній всесвіт.

Тут і по-дитячому милі котики, і крихітні кролики, усміхнені печенюшки і хмарки, одним словом, все, що занадто мило – це і є кавайї.

Цей стиль давно просочився в моду: барвистий, візуально заряджений одяг, аксесуари, взуття... а тепер він дістався навіть до кінчиків нігтів, пише vogue.fr.

Знаменитості теж обожнюють кавайї, наприклад, Дуа Липа вирішила використати тренд в своєму останньому манікюрі.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)Нігті Дуа Липи (фото: instagram.com/nailsbymei)

Її японський майстриня з манікюру Мей Кавадзірі, Нью-Йорк, створила манікюр в стилі кавайї, який занурює в культуру Японії.

Квіти, зірки, яскраві кольори, легкість і гарний настрій – тренд каваї вже був популярним в 90-х, і, без сумніву, повернувся, щоб стати новим трендом 2022!

Як зробити манікюр в дусі кавайї: топ ідей

  • Основа – френч, плюс яскраві "жилейні" медведики на весь ніготь.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

  • Декор у вигляді мультяшних персонажів на рожевому тлі, плюс камінчики і мініатюрні ланцюги.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

  • Серця, донатси, краплі гарячого шоколаду багато рожевого!

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

  • Карамельки, льодяники, цукерки, все це – на яскраво-рожевому тлі.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

  • Поляна різнокольоровий квітів на нігтях.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

  • Блакитні зірки, блиски, золото.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

  • Милі котики на прозорому гелевому тлі.

Тренд кавайї з Японії: цей яскравий манікюр буде особливо актуальним в 2022 (фото, відео)

Нігті в дусі кавайї (фото, видео: instagram.com/nailsbymei; instagram.com/_nailsbykey_; instagram.com/ballpit_addict; instagram.com/karla.beautynails)

Раніше ми писали, як знаменитості носять жилет у 2022, де шукати натхнення.

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