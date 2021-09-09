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Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде

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Четверг 09 сентября 2021 10:05
Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде Платье-комбинация с лета плавно переходит в осень (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Женственное, легкое, свободно ниспадающее, шелковое или атласное... у очень многих уже есть хотя бы одно такое платье. Осенью оно все еще "в строю", празда, стоит разобраться, какие образы с ним составить.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ-5 вариантов, как носить трендовое платье-комбинацию, когда на улице непогода.

Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погодеЛето позади, на платье пора накинуть пиджак (фото: instagram.com/ratandboa)

Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021

Как носить платье-комбинацию осенью: топ-5 идей от стилиста

  • С кожаной курткой и грубыми ботинками: игра на контрастах делает такой аутфит манящим и сексуальным. Кроссовки или обувь на каблуках тоже отлично вписываются в картину.

Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде

  • Джинсовая куртка и кроссовки с платьем, можно также выбрать из обуви каблуки, получится изысканно, но в то же время легко и непринужденно. Идеально для вечеринки или прогулки с друзьями.

Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Жакет и туфли-лодочки смотрятся с платьем-комбинацией, словно все эти части гардероба создан друг для друга, согласны? В таком наряде можно и на свидание, и на работу.

Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде

  • Грубый свитер с платьем-комбинацией - тот самый момент, когда женственность и комфорт сошлись в одном луке. Дополните образ яркими аксессуарами.

Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде

  • Худи и свитшот тоже отлично смотрятся с шелковым платьем-комбинацией, хотя на первый взгляд кажется, что такое сочетание невозможно себе представить. Для самых смелых и дерзких!

Тренд осени: стилист показала топ-5 идей, как носить платье-комбинацию по холодной погоде

Платье-комбинация пригодится еще и осенью (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше Андре Тан показал, какую обувь выбрать на осень-зиму, чтобы быть в тренде.

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