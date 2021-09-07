Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021
Обладательницы густых и пышных волос - счастливицы, которые легко могут повторить самые востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд!
Стилист Файила Кадырова показала в своем Instagram, на какие тренды стоит ориентироваться этой осенью.
Первое: эффект влажных волос, привет из 90-х, в этом сезоне снова в топе. Что еще можно сделать с волосами, чтобы выглядеть, как голливудская знаменитость?
Пробор лучше оставлять ровным (фото: instagram.com/josephineskriver)
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Стильные укладки на длинные волосы на осень 2021
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Классическая коса в этом сезоне собирается также еще и в хвост - получается стильно и необычно.
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- Небрежные волны достигаются как при помощи специальной плойки, так и с помощью обычного "утюжка" для волос - главное приловчиться.
- Челка-шторка - если хочется чего-то новенького, но делать стрижку как-то страшно, вдруг, она быстро надоест?
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- Укладка в стиле Фары Фоссет - тут помогут круглые щипцы для завивки волос с большим диаметром.
- Гладкая укладка с прямым пробором - вечная классика, если волосы в хорошем состоянии, лучшей прически и не придумаешь!
Длинные ухоженные волосы - это уже красиво! (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, какой твид будет в тренде этой осенью.