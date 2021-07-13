Тренд сезона: стилист показала топ идей, как носить бандану летом 2021

Бандана - это один из "простых" трендов, которые очень легко перенять - и быть на стильной волне хоть каждый день.

По сути, все, что нужно, - это шелковый платок. Даже если у вас его нет, то купить его можно без особого ущерба для бюджета и потом использовать еще очень долго и по-разному.

Сразу же ловите лайфхак: потрясающие платки можно найти в винтажных магазинах или секонде, где на вес их можно купить за копейки.