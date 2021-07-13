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Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

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Вівторок 13 липня 2021 19:09
Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021 Бандана в тренді вже не перший сезон (instagram.com/ratandboa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Бандана - це один з "простих" трендів, які дуже легко перейняти - і бути на стильній хвилі хоч кожен день.

Все, що потрібно, - це шовкова хустка. Навіть якщо у вас її немає, то купити таку можна без особливого збитку для бюджету і потім використовувати ще дуже довго і по-різному.

Відразу ж ловіть лайфхак: приголомшливі хустки можна знайти в вінтажних магазинах або секонді, де на вагу їх можна купити за копійки.

Стиліст Яна Платонова в своєму Instagram розповіла, як носити бандану цього літа, щоб залишатися в тренді.

Топ образів, як носити бандану влітку: варіанти стилізації і надихаючі фото, а також проста покрокова інструкція по зав'язуванню бандани.

Колір бандани: підбирайте в залежності від кольору всього наряду, однотонні або з принтом - включіть фантазію.

Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

З яким одягом носити: з ультрамодними брюками, джинсами, піджаками, жилетами і навіть сукнями - бандана підходить до всього.

Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

Стильний елемент образу, який рятує від палючого сонечка.

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

Волосся можна залишати розпущеним, а можна ховати під хустку, також бандана відмінно виглядає з короткою стрижкою.

Хустка - універсальна річ, яка підійде кожній, головне - знайти свій стиль.

Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

Як зав'язувати бандану

Тренд сезону: стиліст показала топ ідей, як носити бандану влітку 2021

Як правильно зав'язувати бандану (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раніше стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році.

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