В тренді універсальність: Андре Тан розповів, як стати королевою випускного

Яка дівчина не мріє стати королевою випускного балу і затьмарити всіх своїм вбранням і красою! Відомий дизайнер Андре Тан поділився порадами, що надіти на урочистий вечір в цьому році. Також він показав, що вже вийшло з моди.

На своїй сторінці в Instagram модельєр зазначив, що головним трендом 2021 року є універсальність.

"Важливо, щоб виріб "працював" і після випускного, а не гордо припадав пилом в шафі. Не забувайте також про правила дрес-коду - на врученні диплома він точно є", - радить Тан.

Як стати королевою випускного вечора:

Вироби, які не мають нічого спільного зі святом юності і молодості, замінюємо на вироби з напівпрозорої тканини або з прозорими/напівпрозорими вставками.



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Комбінезон або комплект жакет + штани - хітяра для випускного вечора. Головне - вибирати мінімалістичний крій і не перевантажувати образ.





Плаття в довжині міні краще вибирати з акцентними рукавами або плечима. А яка саме довжина міні ваша - дивіться попередній пост.





Залиште трохи таємниці! Не потрібно оголювати все відразу. Вибирайте сукні з глибоким вирізом на спині або з відкритими плечима.





Стрази вирви очі, вишивку бісером, бахрому і пір'я краще залишити для змагань з латинських танців. На випускному набагато вигідніше виглядатимуть лаконічні сукні (не обов'язково простого крою)⁣ ⁣.





Грань між сукнею-комбінацією ⁣ ⁣і ночнушкою дуже тонка. Щоб точно не помилитися — вибирайте виріб довжиною міді. Раджу доповнити образ цікавим піджаком і аксесуарами.





Якщо душа вимагає принт - зверніть увагу на анімалістичні. Вони трохи важче в стилізації, але ви точно будете приречені на увагу.



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Звичайно, макіяж повинен бути легкий, а волосся не залите блискучим лаком.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)