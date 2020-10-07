Трендовые украшения осени 2020: стилист показала актуальные варианты

Собирая образ для холодного сезона, не стоит забывать об его акцентах, способных гармонично дополнить и отшлифовать лук – украшениях. Стилист Крина Каприэлова представила в Instagram актуальные модные аксессуары и дополнения, на которые стоит обратить внимание.

Стилист перечислила трендовые украшения сезона осень-зима 2020-2021.

1.Цепи остаются, потому что 90-е до сих пор правят балом.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

2.Крупные кольца тоже никуда не ушли. Перстни были замечены даже на перчатках.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

3.Каффы на ушную раковину.

4.Сумочки на веревочке - новый тренд.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

5.Моно-серьга или ассиметричные модели сережек. Удобный тренд, особенно когда потерял одну сережку.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

6.Жемчуг продолжаем носить, потому что модно и женственно.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

7. Актуальны чокеры не только напоминающие панк, но и вязанные

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Также стилист представила актуальные комбинации джинсов с верхней демисезонной одеждой. Когда надеваешь джинсы, то кажется что к ним подойдет абсолютно любая верхняя одежда. Но когда начинаешь мерить, все оказывается иначе. Что влияет на это?

Особенности фигуры

К примеру, если бедра широкие, то верхняя одежда должна заканчиваться на самой тонкой части бедер.

Пропорции

Если вы небольшого роста и хотите носить укороченные джинсы, то ваша верхняя одежда должна быть пропорциональна вашей фигуре и образу в целом.

Фасоны

Например: джинсы sloochy имеют расширение в бедрах. Тут фасон верхней одежды должен прикрывать объем в бедрах или наоборот демонстрировать бедра, если они узкие.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Анастасия рассказала, как правильно выбрать ремень к образу.

Кстати, что дизайнер Андре Тан назвал основные антитренды осени 2020.