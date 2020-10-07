Трендовые украшения осени 2020: стилист показала актуальные варианты

Стилист рассказала о модных украшениях для межсезонья и научила комбинировать джинсы с верхней одеждой
Собирая образ для холодного сезона, не стоит забывать об его акцентах, способных гармонично дополнить и отшлифовать лук – украшениях. Стилист Крина Каприэлова представила в Instagram актуальные модные аксессуары и дополнения, на которые стоит обратить внимание.
Стилист перечислила трендовые украшения сезона осень-зима 2020-2021.
1.Цепи остаются, потому что 90-е до сих пор правят балом.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
2.Крупные кольца тоже никуда не ушли. Перстни были замечены даже на перчатках.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
3.Каффы на ушную раковину.
4.Сумочки на веревочке - новый тренд.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
5.Моно-серьга или ассиметричные модели сережек. Удобный тренд, особенно когда потерял одну сережку.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
6.Жемчуг продолжаем носить, потому что модно и женственно.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
7. Актуальны чокеры не только напоминающие панк, но и вязанные
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Также стилист представила актуальные комбинации джинсов с верхней демисезонной одеждой. Когда надеваешь джинсы, то кажется что к ним подойдет абсолютно любая верхняя одежда. Но когда начинаешь мерить, все оказывается иначе. Что влияет на это?
Особенности фигуры
К примеру, если бедра широкие, то верхняя одежда должна заканчиваться на самой тонкой части бедер.
Пропорции
Если вы небольшого роста и хотите носить укороченные джинсы, то ваша верхняя одежда должна быть пропорциональна вашей фигуре и образу в целом.
Фасоны
Например: джинсы sloochy имеют расширение в бедрах. Тут фасон верхней одежды должен прикрывать объем в бедрах или наоборот демонстрировать бедра, если они узкие.
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Напомним, что ранее стилист Анастасия рассказала, как правильно выбрать ремень к образу.
Кстати, что дизайнер Андре Тан назвал основные антитренды осени 2020.