Трендовый аксессуар лета 2021: топ-5 способов стильно носить платок
Аксессуары играют одну из ключевых ролей в вашем гардеробе. А область их применения - и вовсе безгранична! В 2021 году в тренде обычный шелковый платок, который можно обыграть очень интересно.
О том, как можно стильно носить платок летом 2021, рассказала стилист Ольга Чистова в Instagram.
Платок способен преобразить любой, даже самый скучный наряд, и стать ярким аккордом в вашем луке.
Как можно обыграть платок в образе:
1. Носить на шее. Классика жанра, в пояснениях не нуждается.
2. Интересно завязать на голове или вплести в волосы.
3. Повязать вместо ремня в джинсы или брюки. Кроме прочего, это еще и поможет сделать акцент на талии и выступить ярким элементом в комплекте.
4. Использовать в качестве пояса на платье или тренче.
5. Повязать как элемент декора на сумку.
Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)
Можно собрать огромное количество образов, меняя только аксессуары, главное - уметь грамотно ими пользоваться.
Ранее стилист рассказала, какие вещи уже не в моде - пора избавить от них ваш гардероб.