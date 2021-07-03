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Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку

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Субота 03 липня 2021 16:42
Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Аксесуари грають одну з ключових ролей у вашому гардеробі. А область їх застосування - і зовсім безмежна! У 2021 році в тренді звичайна шовкова хустка, яку можна обіграти дуже цікаво.

Про те, як можна стильно носити хустку влітку 2021, розповіла стиліст Ольга Чистова в Instagram.

Хустка здатна перетворити будь-який, навіть самий нудний наряд, і стати яскравим акордом у вашому луці.

Як можна обіграти хустку в образі:

1. Носити на шиї. Класика жанру, пояснень не потребує.

Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку

2. Цікаво зав'язати на голові або вплести в волосся.

Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку

3. Пов'язати замість ременя в джинси або штани. Крім іншого, це ще й допоможе зробити акцент на талії і виступити яскравим елементом в комплекті.

4. Використовувати в якості пояса на плаття або тренчі.

Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку

5. Пов'язати як елемент декору на сумку.

Трендовий аксесуар літа 2021: топ-5 способів стильно носити хустку

Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можна зібрати величезну кількість образів, змінюючи тільки аксесуари, головне - вміти грамотно ними користуватися.

Раніше стиліст розповіла, які речі вже не в моді - пора позбавити від них ваш гардероб.

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