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Трендовый маникюр: стилист показала топ-5 цветов для ногтей на осень

Автор: Татьяна Турчаникова

Маникюр на осень 2021 вместил в себя палитру сдержанных ньюдовых оттенков, а также в нем уже проскальзывают нотки Нового года: дизайн-конфетти, золото и блестки в декоре.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала топ-5 цветов для актуального маникюра, на любой вкус!

Топ-5 вариантов маникюра на осень 2021

  • Черное покрытие + серебристый декор

Черный - это классика, но в осеннем сезоне стилисты предлагают разбавить его серебром: это может быть френч, декор или просто блестки.

  • Осення палитра

Зачем выбирать один из ньюдовых оттенков, если можно получить все и сразу? На каждый ноготок - по нежному, приглушенному и приятному глазу, осеннему цвету. Вуаля!

  • Рождественский декор

Маникюр в стиле Нового года как-то незаметно просочился в тренды осени. Что ж, зато один взгляд на руки напомнит о волшебстве и поднимет настроение!

  • "Хендпоук" на ногтях

Рисунки на ногтевой пластине в духе тату хендпоук - как дань модному тренду. Вашей фантазии с мастером маникюра есть где разгуляться!

  • Цвет Лягушонка Кермита

Этот цвет не покидает стильных подборок уже не первый сезон, но этой осенью в него, кажется, все нарядились с ног до головы! Так что ногти - не исключение, комбинируйте с черным и другими цветами.

Какой цвет ногтей выбрать на осень (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала шесть простых способов выглядеть нетривиально в пуховике.

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