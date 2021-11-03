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Трендовий манікюр: стиліст показала топ-5 кольорів для нігтів на осінь

Автор: Тетяна Турчанікова

Манікюр на осінь 2021 вмістив в себе палітру стриманих ньюдових відтінків, а також в ньому вже прослизають нотки Нового року: дизайн-конфетті, золото і блискітки в декорі.

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала топ-5 кольорів для актуального манікюру, на будь-який смак!

Топ-5 варіантів манікюру на осінь 2021

  • Чорне покриття + сріблястий декор

Чорний - це класика, але в осінньому сезоні стилісти пропонують розбавити його сріблом: це може бути френч, декор або просто блискітки.

  • Осіння палітра

Навіщо вибирати один з ньюдових відтінків, якщо можна отримати все і відразу? На кожен нігтик - по ніжному, приглушеному і приємному оку, осінньому кольору. Вуаля!

  • Різдвяний декор

Манікюр в стилі Нового року якось непомітно просочився в тренди осені. Що ж, зате один погляд на руки нагадає про диво і підніме настрій!

  • "Хендпоук" на нігтях

Малюнки на нігтьової пластини в дусі тату хендпоук - як данина модному тренду. Вашої фантазії з майстром манікюру є де розгулятися!

  • Колір Жабеня Керміта

Цей колір не покидає стильних добірок вже не перший сезон, але цієї осені в нього, здається, всі вбралися з ніг до голови! Тож нігті - не виняток, комбінуйте з чорним і іншими кольорами.

Який колір нігтів вибрати на осінь (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показав шість простих способів виглядати нетривіально в пуховику.

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