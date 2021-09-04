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Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

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Суббота 04 сентября 2021 08:39
Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Одна из базовых вещей в любом женском гардеробе - это юбка. Разнообразие материалов и принтов позволяет нам создавать самые разнообразные луки с ней: сдержанные или романтичные, практичные, смелые и экстравагантные образы.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram о трендовых моделях юбок, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

Модные юбки осени 2021:

Один из мега трендов этой осени - трикотажные юбки. Причем миди и макси длины. Круто носить с грубой обувью, с кроссами, с сапогами, но сапоги должны заходить под юбку.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

Кожаные юбки прямого кроя, А-образные, клеш. Носим тоже с сапогами, с лоферами, с ботами, ну и по списку.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

Юбки в складочку, причем складки могут быть как крупные, так и мелкие/плиссе. Юбки по типу школьной плиссированной мини-юбки, которая пользовалась большой популярностью в нулевые и стала одним из ключевых предметов гардероба этой осени. Носим с чем угодно.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

В трендах - стеганные юбки, не новинка конечно, и все что стеганное сейчас актуально.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

Популярны становятся среди модниц костюмы с юбкой. Из шерсти, твида, опять же, всякие клетки, полоски. Длина юбки от мини до макси.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

Юбки асимметричного кроя и на запах всё еще с нами.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021

Джинсовые юбки как длинные так и короткие, носим с вязаным кардиганом, заимствованным из "бабушкиного" гардероба.

Трикотаж и ассиметрия: стилист показала, какие юбки выбрать на осень 2021Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Напомним, ранее стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021.

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