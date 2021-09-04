Трикотаж і асиметрія: стиліст показала, які спідниці вибрати на осінь 2021

Одна з базових речей в будь-якому жіночому гардеробі - це спідниця. Різноманітність матеріалів і принтів дозволяє нам створювати найрізноманітніші луки з нею: стримані або романтичні, практичні, сміливі і екстравагантні образи.

Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram про трендові моделі спідниць, на які варто звернути увагу цієї осені.

Модні спідниці осені 2021:

Один з мега трендів цієї осені - трикотажні спідниці. Причому міді і максі довжини. Круто носити з грубим взуттям, з кросами, з чобітьми, але чоботи повинні заходити під спідницю.



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Шкіряні спідниці прямого крою, А-образні, кльош. Носимо теж з чобітьми, з лоферами, з ботами, ну і за списком.



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Спідниці в складочку, причому складки можуть бути як великі, так і дрібні/плісе. Спідниці за типом шкільної плісированої міні-спідниці, яка користувалася великою популярністю в нульові і стала одним з ключових предметів гардероба цієї осені. Носимо з чим завгодно.



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В трендах - стьобані спідниці, не новинка звичайно, і все що стьобане зараз актуально.



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Популярні стають серед модниць костюми зі спідницею. З вовни, твіду, знову ж таки, всякі клітини, смужки. Довжина спідниці від міні до максі.



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Спідниці асиметричного крою і на запах все ще з нами.



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Джинсові спідниці як довгі так і короткі, носимо з в'язаним кардиганом, запозиченим з" бабусиного" гардероба.

Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)