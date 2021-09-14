Трикожаная или плиссе: стилист показала, как носить юбку этой осенью

Какой женский гардероб без юбки? Ее можно носить хоть летом, хоть осенью! В новом сезоне в тренде будут юбки в бельевом стиле, также плиссе, кожаная, твидовая, из струящейся ткани, а еще трикотажная.

Осталось только адаптировать юбку под эффектные осенние луки, тогда испортившаяся погода не будет помехой. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова. Она показала, примеры луков с актуальными юбками на каждый день.



Юбка и свитер - отличное сочетание (фото: instagram.com/leoniehanne) Кейп и халат: стилист показала, какое пальто в тренде осенью 2021 Какая юбка в тренде в 2021: варианты луков С плиссе, твидовой и трикотажной юбкой отлично смотрятся водолазки и кофточки. Также твидовая и кожаная юбка особенно актуально смотрятся в мини. Юбка в бельевом стиле - нежно и необычно, особенно - в сочетании с грубыми пиджаками и оверсайз-свитерами. Юбка на осень 2021 (фото: instagram.com/faila_spb/)