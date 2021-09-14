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Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

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Вівторок 14 вересня 2021 19:01
Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені Шкіряна спідниця (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Який жіночий гардероб без спідниці? Її можна носити хоч влітку, хоч восени! У новому сезоні в тренді будуть спідниці в білизняному стилі, також плісе, шкіряна, твідова і трикотажна.

Залишилося тільки адаптувати спідницю під ефектні осінні луки, тоді зіпсована погода не буде перешкодою.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова. Вона показала, приклади луків з актуальними спідницями на кожен день.


Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осеніСпідниця і светр - відмінне поєднання (фото: instagram.com/leoniehanne)

Кейп і халат: стиліст показала, яке пальто в тренді восени 2021

Яка спідниця в тренді в 2021: варіанти луків

  • З плісе, твідовою і трикотажною спідницею відмінно виглядають водолазки і кофтинки.

Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осеніТрікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

  • Також твідова і шкіряна спідниця особливо актуально виглядають в міні.

Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

  • Спідниця в білизняному стилі - ніжно і незвично, особливо - в поєднанні з грубими піджаками і оверсайз-светрами.

Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

Трікожаная або плісе: стиліст показала, як носити спідницю цієї осені

Спідниця на осінь 2021 (фото: instagram.com/faila_spb/)

Раніше стиліст навчила, як одягнутися в дусі Instagram-знаменитостей, прості схеми.

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