Цветы, клетки, ромбы: стилист показала самые трендовые принты на одежде на зиму

Каждый сезон один или несколько принтов выбиваются в лидеры. Это тот самый изюм и перчик для повышения градуса стиля вашего образа. Все потому, что даже самые базовые вещи, окрашенные в главные принты сезона, начинают звучать по-новому.

Стилист Зоя Панина в своем Instagram назвала самые модные принты на холодный сезон.



Ромбы на одежде (фото: instagram.com/hoskelsa) Умение грамотно внедрять принты - это отдельное искусство. И всегда существует тонкая грань между стильно и "масло масляное". Самый беспроигрышный вариант - один принт в одни руки. Ошибиться практически невозможно! Топ-7 главных принтов сезона Черно-белая полоска Клетка Ромбы Цветочные принты Зебра Колорблокинг Гусиная лапка Какие принты и рисунки на одежде в тренде зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)