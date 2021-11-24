Цветы, клетки, ромбы: стилист показала самые трендовые принты на одежде на зиму
Каждый сезон один или несколько принтов выбиваются в лидеры. Это тот самый изюм и перчик для повышения градуса стиля вашего образа. Все потому, что даже самые базовые вещи, окрашенные в главные принты сезона, начинают звучать по-новому.
Стилист Зоя Панина в своем Instagram назвала самые модные принты на холодный сезон.
Ромбы на одежде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Умение грамотно внедрять принты - это отдельное искусство. И всегда существует тонкая грань между стильно и "масло масляное". Самый беспроигрышный вариант - один принт в одни руки. Ошибиться практически невозможно!
Топ-7 главных принтов сезона
- Черно-белая полоска
- Клетка
- Ромбы
- Цветочные принты
- Зебра
- Колорблокинг
- Гусиная лапка
Какие принты и рисунки на одежде в тренде зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде в новом холодном сезоне.