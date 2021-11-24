ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 11:01
Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму Квіткові візерунки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кожен сезон один або кілька принтів вибиваються в лідери. Це ті самі родзинки і перчик для підвищення градуса стилю вашого образу. Все тому, що навіть найбазовіші речі, пофарбовані в головні принти сезону, починають звучати по-новому.

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram назвала наймодніші принти на холодний сезон.

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму
Ромби на одязі (фото: instagram.com/hoskelsa)

Уміння грамотно впроваджувати принти - це окреме мистецтво. І завжди існує тонка грань між стильно і "масло масляне". Бзпрограшний варіант - один принт в одні руки. Помилитися практично неможливо!

Топ-7 головних принтів сезону

  • Чорно-біла смужка

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

  • Клітина

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

  • Ромб

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

  • Квіткові принти

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

  • Зебра

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

  • Колорблокінг

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

  • Гусяча лапка

Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

Які принти і малюнки на одязі в тренді взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, який верхній одяг вже не в тренді в новому холодному сезоні.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів