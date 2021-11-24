Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму
Квіткові візерунки (фото: instagram.com/hoskelsa)
Кожен сезон один або кілька принтів вибиваються в лідери. Це ті самі родзинки і перчик для підвищення градуса стилю вашого образу. Все тому, що навіть найбазовіші речі, пофарбовані в головні принти сезону, починають звучати по-новому.
Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram назвала наймодніші принти на холодний сезон.
Ромби на одязі (фото: instagram.com/hoskelsa)
Уміння грамотно впроваджувати принти - це окреме мистецтво. І завжди існує тонка грань між стильно і "масло масляне". Бзпрограшний варіант - один принт в одні руки. Помилитися практично неможливо!
Топ-7 головних принтів сезону
- Чорно-біла смужка
- Клітина
- Ромб
- Квіткові принти
- Зебра
- Колорблокінг
- Гусяча лапка
Які принти і малюнки на одязі в тренді взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст показала, який верхній одяг вже не в тренді в новому холодному сезоні.