Квіти, клітини, ромби: стиліст показала найтрендовіші принти на одязі на зиму

Кожен сезон один або кілька принтів вибиваються в лідери. Це ті самі родзинки і перчик для підвищення градуса стилю вашого образу. Все тому, що навіть найбазовіші речі, пофарбовані в головні принти сезону, починають звучати по-новому.

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram назвала наймодніші принти на холодний сезон.



Ромби на одязі (фото: instagram.com/hoskelsa) Уміння грамотно впроваджувати принти - це окреме мистецтво. І завжди існує тонка грань між стильно і "масло масляне". Бзпрограшний варіант - один принт в одні руки. Помилитися практично неможливо! Топ-7 головних принтів сезону Чорно-біла смужка Клітина Ромб Квіткові принти Зебра Колорблокінг Гусяча лапка Які принти і малюнки на одязі в тренді взимку 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)