UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Учесть эти 7 пунктов: стилист рассказала, как выбрать сумку на зиму

Автор: Татьяна Турчаникова

Сумка давно перестала быть просто практичной вещью, куда можно вместить и телефон и кошельком, и, если надо, покупки из супермаркета. Сейчас она превратилась в стильный аксессуар. Так что при выборе сумки на конец осени и зиму стоит учитывать не только ее вместительность, а и стильне детали.

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram назвала 7 главных факторов, на которые она бы обратила внимание.

Сумка должна вписываться в образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Какие сумки выбрать на этот холодный сезон

  • Для начала, определите размер вашей сумки, учитывая собственные формы, габариты и пропорции.
  • Еще учитывайте цвет. Сумка может быть нейтрального цвета, припыленный, под цвет гардероба, и акцентом. Но не забываем, что у каждого он свой. Да, и если что, сумка сейчас вполне может быть в цвет обуви, хотя до недавнего времени это считалось моветоном.
  • Учитываем форму и стиль. В тренде - всевозможные багеты, боксы, вертикальные формы. Также шоперы, тоуты, торбы, хобо, рюкзаки, главное - чтобы вписывались в ваш стиль.
  • Плетеные сумки разных размеров, причем, плетение может быть как мелкое, так и крупное. Размер сумки тоже от мини до шоперов. Может быть из разных материалов, кожа, эко, замша, из ткани.
  • Стеганые сумки - тоже разной формы, как жесткие, геометрических форм, так и более мягкие, в виде "дутиков".
  • Микросумки все еще с нами. Не скажу, что функционально, но как дополнение к образу пойдет. А если еще туда помещается телефон, то вообще красота.
  • Женственные сумки (не путать с "теткиными"), более плавные линии, но держат форму.

Трендовые сумки 2021-2022

  • "Дутики"

  • Плетеные сумки

  • Обращаем внимание на детали: бахрома

  • Сумки небольшого размера самых разнообразных форм

  • Необычные сумки - как деталь всего образа

Какую сумку выбрать на осень и зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раньше стилист показала, как быть в тренде в пуховике, простые приемы.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды