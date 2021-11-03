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Врахувати ці 7 пунктів: стиліст розповіла, як вибрати сумку на зиму

Автор: Тетяна Турчанікова

Сумка давно перестала бути просто практичною річчю, куди можна вмістити і телефон і гаманцем, і, якщо треба, покупки з супермаркету. Зараз вона перетворилася на стильний аксесуар. Тож при виборі сумки на кінець осені і зиму варто враховувати не тільки її місткість, а й стильні деталі.

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram назвала 7 головних факторів, на які вона б звернула увагу.

Сумка повинна вписуватися в образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Які сумки вибрати на цей холодний сезон

  • Для початку, визначте розмір вашої сумки, враховуючи власні форми, габарити і пропорції.
  • Ще враховуйте колір. Сумка може бути нейтрального кольору, під колір гардероба, і акцентом. Але не забуваємо, що у кожного він свій. Так, і якщо що, сумка зараз цілком може бути в колір взуття, хоча до недавнього часу це вважалося моветоном.
  • Обчислити форму і стиль. В тренді - всілякі багети, бокси, вертикальні форми. Також шопери, тоути, торби, хобо, рюкзаки, головне - щоб вписувалися в ваш стиль.
  • Плетені сумки різних розмірів, причому, плетіння може бути як дрібне, так і велике. Розмір сумки теж - від міні до шоперів. Може бути з різних матеріалів, шкіра, еко, замша, з тканини.
  • Стьобані сумки - теж різної форми, як жорсткі, геометричних форм, так і більш м'які, у вигляді "дутиків".
  • Мікросумки все еще с нами. Не скажу, що функціонально, але як доповнення до образу піде. А якщо ще туди поміщається телефон, то взагалі краса.
  • Жіночні сумки (не плутати з "тіткіним"), більш плавні лінії, але тримають форму.

Трендові сумки 2021-2022

  • "Дутик"

  • Плетені сумки

  • Звертаємо увагу на деталі: бахрома

  • Сумки невеликого розміру найрізноманітніших форм

  • Незвичайні сумки - як деталь всього образу

Яку сумку вибрати на осінь і зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показала, як бути в тренді в пуховику, прості прийоми.

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