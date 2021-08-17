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Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 11:10
Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой Модель Соня Горелова (фото: instagram.com/ibragimgatsiev)
Автор: Татьяна Турчаникова

О красоте украинских девушек давно слагаются легенды. Но некоторые украинки не просто сидят дома в ожидании легенд о себе, а едут и покоряют мировые фешн-подиумы, подписывают контракты с ведущими модными агентствами и снимаются для кампейнов лучших модных домов. Чем еще раз подтверждают: да, украинки - самые красивые, а еще - смелые, амбициозные и независимые.

В честь 30-летия Независимости РБК-Украина собрал топ украинских моделей, которые прославились своей необычной красотой на весь мир.

Снежана Онопко

Красоту этой модели заметил на улице представитель крупного модельного агентства, когда той было 18 лет - и понеслось! Тонкая фигура, большие голубые глаза и русые волосы - внешность Снежаны сделала свое дело: реклама таких брендов, как Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Louis Vuitton и многих других, а еще - статус супермодели, армия поклонников ее красоты и профессионализма говорят сами за себя.

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойУкраинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойГлаза, скулы и, конечно, фигура Снежаны помогли ей достичь высот в мире моды (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

Алина Байкова

За плечами у этой известной украинки - работа с Hermès и Zuhair Murad, Calvin Klein и Armani и многими другими всемирно известными брендами. Модель не раз рассказывала, что выросла в небогатой семье и начинала свою карьеру с работы официанткой. К счастью, красота девушки не осталась незамеченной и не пропала в одном из кафе ее родного города. Сейчас Байкова активно занимается благотворительной деятельностью.

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойУкраинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойКрасоту не спрячешь за нарядом официантки (фото: instagram.com/alina_baikova)

Алла Костромичева

Эту модель многие знают по телешоу, ведущей которого она стала в родной стране, где многолетний опыт в модельной индустрии пришелся ей весьма кстати. Но до того, как помогать амбициозным девчонкам пробиваться в мир моды, Алла прошла свой собственный путь к славе: кастинги, модные показы, съемки для известных изданий и работа с Givenchy, Louis Vuitton, Christian Dior и Yves Saint Laurent и многими другими известными брендами.

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойМодель легко справляется с ролью ведущей (фото: instagram.com/alla)

Даша Хлистун

Модель и жена экс-холостяка Макса Михайлюка стала первой украинкой, которая попала на Victoria's Secret Fashion Show. Разумеется, это далеко не единственное достижение Даши, модель работала с такими модными домами, как Kenzo, Valentino, Givenchy, Christian Dior, Lanvin.

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойУкраинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойКрасота украинки довела ее до модных вершин (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Соня Горелова

Эта модель тоже в свое время снялась для лукбука Victoria’s Secret, была лицом Alexander Terekhov, участвовала в знаменитом проекте с полотенцами Марио Тестино. Съемок для журналов Сони не счесть: международные версии Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, i-D, Numéro, V Magazine и другие. В этом году модель стала лицом летней коллекции украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойУкраинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойУкраинские модели покоряют Victoria’s Secret (фото: instagram.com/ibragimgatsiev, instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Нати Чабаненко

Эта модель за свою успешную модельную карьеру должна благодарить высокие скулы и выразительные глаза. Именно эти "приметы" не позволили модельному скауту пройти мимо Чабаненко в Днепре, и именно так Нати не стала медиком, как она мечтала когда-то. Le Silla, MaxMara и Weekend - всего лишь часть известных брендов, с которыми модели посчастливилось в свое время работать.

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотойУ девушки запоминающаяся внешность (фото: instagram.com/naty_chabanenko)

Раньше Роузи Хантингтон-Уайтли показала ультрамодный деловой образ на каждый день.

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