Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой

Снежана Онопко

Красоту этой модели заметил на улице представитель крупного модельного агентства, когда той было 18 лет - и понеслось! Тонкая фигура, большие голубые глаза и русые волосы - внешность Снежаны сделала свое дело: реклама таких брендов, как Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada, Louis Vuitton и многих других, а еще - статус супермодели, армия поклонников ее красоты и профессионализма говорят сами за себя.

Глаза, скулы и, конечно, фигура Снежаны помогли ей достичь высот в мире моды (фото: instagram.com/snejanaonopka15)

Алина Байкова

За плечами у этой известной украинки - работа с Hermès и Zuhair Murad, Calvin Klein и Armani и многими другими всемирно известными брендами. Модель не раз рассказывала, что выросла в небогатой семье и начинала свою карьеру с работы официанткой. К счастью, красота девушки не осталась незамеченной и не пропала в одном из кафе ее родного города. Сейчас Байкова активно занимается благотворительной деятельностью.

Красоту не спрячешь за нарядом официантки (фото: instagram.com/alina_baikova)

Алла Костромичева

Эту модель многие знают по телешоу, ведущей которого она стала в родной стране, где многолетний опыт в модельной индустрии пришелся ей весьма кстати. Но до того, как помогать амбициозным девчонкам пробиваться в мир моды, Алла прошла свой собственный путь к славе: кастинги, модные показы, съемки для известных изданий и работа с Givenchy, Louis Vuitton, Christian Dior и Yves Saint Laurent и многими другими известными брендами.

Модель легко справляется с ролью ведущей (фото: instagram.com/alla)

Даша Хлистун

Модель и жена экс-холостяка Макса Михайлюка стала первой украинкой, которая попала на Victoria's Secret Fashion Show. Разумеется, это далеко не единственное достижение Даши, модель работала с такими модными домами, как Kenzo, Valentino, Givenchy, Christian Dior, Lanvin.

Красота украинки довела ее до модных вершин (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Соня Горелова

Эта модель тоже в свое время снялась для лукбука Victoria’s Secret, была лицом Alexander Terekhov, участвовала в знаменитом проекте с полотенцами Марио Тестино. Съемок для журналов Сони не счесть: международные версии Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, InStyle, i-D, Numéro, V Magazine и другие. В этом году модель стала лицом летней коллекции украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Украинские модели покоряют Victoria’s Secret (фото: instagram.com/ibragimgatsiev, instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Нати Чабаненко

Эта модель за свою успешную модельную карьеру должна благодарить высокие скулы и выразительные глаза. Именно эти "приметы" не позволили модельному скауту пройти мимо Чабаненко в Днепре, и именно так Нати не стала медиком, как она мечтала когда-то. Le Silla, MaxMara и Weekend - всего лишь часть известных брендов, с которыми модели посчастливилось в свое время работать.

У девушки запоминающаяся внешность (фото: instagram.com/naty_chabanenko)