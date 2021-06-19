Украшения под любой наряд: стилист показала топ аксессуаров лета 2021
Летом из-за жары хочется одеваться в минимум одежды, иметь на себе и при себе минимум вещей и аксессуаров.
Стилист Катерина Ионова в своем Instagram показала, какие лаконичные и минималистичные украшения стоит выбрать на лето 2021.
Главная их особенность - в том, что они подходят практически к любому наряду.
Серьги "под металл" будут в тренде все лето, особенно - те, в дизайне которых используются круги.
Массивные украшения с камнями можно позволить себе на вечеринку или более серьезный выход в свет.
Андре Тан рассказал, как легко подобрать сумку к платью: цветовые схемы
Лаконичные колье с жемчугом - очень женственно и подчеркивает люой наряд.
Браслеты с жемчугом и россыпью камней украсят любой аутфит.
Какие украшения выбрать на лето (фото: instagram.com/kate_yourstylist/)
Раньше стилист рассказала, как правильно сочетать кроп-топ летом 2021.