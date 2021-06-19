Украшения под любой наряд: стилист показала топ аксессуаров лета 2021

Летом из-за жары хочется одеваться в минимум одежды, иметь на себе и при себе минимум вещей и аксессуаров.

Главная их особенность - в том, что они подходят практически к любому наряду.

Стилист Катерина Ионова в своем Instagram показала, какие лаконичные и минималистичные украшения стоит выбрать на лето 2021.

Серьги "под металл" будут в тренде все лето, особенно - те, в дизайне которых используются круги.

Массивные украшения с камнями можно позволить себе на вечеринку или более серьезный выход в свет.

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Лаконичные колье с жемчугом - очень женственно и подчеркивает люой наряд.

Браслеты с жемчугом и россыпью камней украсят любой аутфит.

Какие украшения выбрать на лето (фото: instagram.com/kate_yourstylist/)