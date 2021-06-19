Прикраси під будь-який наряд: стиліст показала топ аксесуарів літа 2021
Влітку через спеку хочеться одягатися в мінімум одягу, мати на собі і при собі мінімум речей і аксесуарів.
Стиліст Катерина Іонова у своєму Instagram показала, які лаконічні і мінімалістичні прикраси варто вибрати на літо 2021.
Головна їх особливість - в тому, що вони підходять практично до будь-якого вбрання.
Сережки "під метал" будуть в тренді все літо, особливо - ті, в дизайні яких використовуються кола.
Масивні прикраси з камінням можна дозволити собі на вечірку або більш серйозний вихід у світ.
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Лаконічні кольє з перлами - дуже жіночно і підкреслює будь-який наряд.
Браслети з перлами і розсипом каменів прикрасять будь-який аутфіт.
Які прикраси обрати на літо (фото: instagram.com/kate_yourstylist/)
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