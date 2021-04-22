Украсят любую фигуру: стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо

Палаццо - самые универсальные брюки, которые подходят для всех типов фигур. Если комбинировать их правильно с другой одеждой, то получятся отличные луки на любой день.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист и фен-блогер Фаила Эспиби.
Стилист рассказала, что брюки палаццо подходят разным типам форм и округлостей, так как они:
С пиджаком, жакетом и свитером
С коротким топом и футболкой
С блузой и футблокой
С принтованной одеждой
С рубашкой и аксессуарами
С рубашкой-оверсайз
Примеры луков с брюками-палаццо (фото: instagram.com/faila_spb)
Напомним, что стилист рассказала, как выбрать брюки по типу фигуры. Кюлоты - для высоких девушек, палаццо - для среднего роста.
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