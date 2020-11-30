Уроки стиля: Хейли Бибер, Белла Хадид, Эмили Ратаковски и другие звезды учат носить пуховики

Пуховик - пожалуй, самая востребованная вещь зимнего сезона. А благодаря дизайнерам, которые вывели обожаемую всеми куртку на подиум, стала еще и одной из самых модных. Среди звездных поклонниц теплой вещички - Хейли Бибер, Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Роузи Хантингтон-Уайтли и масса других знаменитостей. Глядя на их стильные образы, понимаешь, что красоте жертвы больше не нужны.

Среди самых востребованных моделей пуховиков в этом сезоне - черные укороченные, делающие образ дерзким и молодежным. А вот длинные легкие стеганые пальто подойдут тем, кто любит более женственные наряды. Многие знаменитости по-прежнему отдают предпочтение оверсайзу, под который можно надеть объемный свитер. Яркие модели и необычный крой идут в ход, когда звезды хотят обратить на себя внимание. Вдохновляемся!

Звезды показалаи любимые пуховики (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/emrata; instagram.com/lirisaw; instagram.com/nico.potur; instagram.com/gwynethpaltrow; instagram.com/rosiehw; скриншот instagram.com/voguerussia)

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