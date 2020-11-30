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Уроки стилю: Хейлі Бібер, Белла Хадід, Емілі Ратаковскі та інші зірки вчать носити пуховики

Автор: Ольга Турчанікова

Топ-8 найбільш стильних моделей

Пуховик - мабуть, найбільш затребувана річ зимового сезону. А завдяки дизайнерам, які вивели обожнювану усіма куртку на подіум, стала однією з наймодніших. Серед зіркових прихильниць теплої речі - Хейлі Бібер, Белла Хадід, Емілі Ратаковскі, Роузі Хантінгтон-Уайтлі і маса інших знаменитостей. Дивлячись на їхні стильні образи, розумієш, що красі жертви більше не потрібні.

Серед найбільш затребуваних моделей пуховиків в цьому сезоні - чорні укорочені, що роблять образ зухвалим і молодіжним. А ось довгі легкі стьобані пальто підійдуть тим, хто любить більш жіночні вбрання. Багато знаменитостей, як і раніше, віддають перевагу оверсайзу, під який можна одягти об'ємний светр. Яскраві моделі і незвичайний крій йдуть в хід, коли зірки хочуть звернути на себе увагу. Надихаємося!
Зірки показалаи улюблені пуховики (фото: instagram.com/bellahadid; instagram.com/emrata; instagram.com/lirisaw; instagram.com/nico.potur; instagram.com/gwynethpaltrow; instagram.com/rosiehw; скріншот instagram.com/voguerussia)

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей за 50, які носять відверте міні.

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