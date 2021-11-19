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Устарело или актуально: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой

Автор: Татьяна Турчаникова

Какую верхнюю одежду выбрать на зиму? Чтобы не купить вещь, которая не в тренде, важно тренировать "насмотренность", - так можно легко определять актуальный крой от устаревшего.

О трендах на зиму 2021-2022 рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.

Итак, актуальная куртка: свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без ярких принтов, яркого декора и других "дизайнерских изысков".

Неактуальную куртку можно определить по следующим деталям:

  • неуместный декор
  • рукава неполной длины
  • чрезмерное облегание
  • прилегающие пуховики-платья
  • контрастная молния, эластичный пояс-пряжка
  • карманы на замках, меховые вставки

Какую куртку выбрать на зиму: что актуально, что устарело

  • Короткий рукав остался в прошлых сезонах

  • Слишком обтягивающие модели уже не в тренде

  • Стеганая куртка - и да, и нет

  • Короткая куртка - какую выбрать

Какая куртка актуальна зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

Раньше стилист показала, какие платья никогда не выходят из моды.

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