Устарело или актуально: стилист показала, какая верхняя одежда уже не в тренде этой зимой

Какую верхнюю одежду выбрать на зиму? Чтобы не купить вещь, которая не в тренде, важно тренировать "насмотренность", - так можно легко определять актуальный крой от устаревшего.
О трендах на зиму 2021-2022 рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.
Итак, актуальная куртка: свободная, достаточно объемная, практичная, лаконичная, спокойного оттенка, без ярких принтов, яркого декора и других "дизайнерских изысков".
Какая куртка актуальна зимой 2021-2022 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)
Раньше стилист показала, какие платья никогда не выходят из моды.