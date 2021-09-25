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Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

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Субота 25 вересня 2021 09:54
Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Осінь вже вступила в свої права, і тема теплих аксесуарів для голови стає актуальною, як ніколи. Модний гардероб холодного сезону неможливо уявити без головних уборів. Яким же варто віддати перевагу?

Стиліст Катерина Матвєєва розповіла в Instagram, які головні убори будуть в тренді восени-взимку 2021/2022.

Шапки-біні

Популярні вже не перший сезон, моя найулюбленіша модель

Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зимиУтеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Балаклави

Каньє Уеста нам з вами не переплюнути

Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Косинка

Популярні вже другий сезон. Особливо гарні, коли шкода псувати зачіску

Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Берети

Маленька деталь, але володіє своєю магією - вуаля! і ми по відчуттях в Парижі, і закриті кордони не перешкода

Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Бейсболки

Якщо вам ще не набридли (мені особисто вже дуже), то восени можна помодничати. Бережіть вуха!

Головні убори зі штучного хутра

Тренд на ЕКО з кожним роком набирає обертів, цей сезон не виняток

Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими

Шапки-вушанки

Дуже функціонально, тепло і затишно.

Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими
Ілюстративне фото (instagram.com/katherine_mva)

Пам'ятаємо: шапка - вінець образу, не нехтуємо цією важливою деталлю!

Нагадаємо, раніше стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі восени 2021.

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