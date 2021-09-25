Утеплюємося стильно: наймодніші головні убори цієї осені та зими
Осінь вже вступила в свої права, і тема теплих аксесуарів для голови стає актуальною, як ніколи. Модний гардероб холодного сезону неможливо уявити без головних уборів. Яким же варто віддати перевагу?
Стиліст Катерина Матвєєва розповіла в Instagram, які головні убори будуть в тренді восени-взимку 2021/2022.
Шапки-біні
Популярні вже не перший сезон, моя найулюбленіша модель
Балаклави
Каньє Уеста нам з вами не переплюнути
Косинка
Популярні вже другий сезон. Особливо гарні, коли шкода псувати зачіску
Берети
Маленька деталь, але володіє своєю магією - вуаля! і ми по відчуттях в Парижі, і закриті кордони не перешкода
Бейсболки
Якщо вам ще не набридли (мені особисто вже дуже), то восени можна помодничати. Бережіть вуха!
Головні убори зі штучного хутра
Тренд на ЕКО з кожним роком набирає обертів, цей сезон не виняток
Шапки-вушанки
Дуже функціонально, тепло і затишно.
Ілюстративне фото (instagram.com/katherine_mva)
Пам'ятаємо: шапка - вінець образу, не нехтуємо цією важливою деталлю!
Нагадаємо, раніше стиліст назвала 6 ідеальних колірних поєднань в одязі восени 2021.