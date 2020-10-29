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В узкой юбке и на каблуках: 54-летняя Сальма Хайек восхитила сеть постройневшей фигурой

Автор: Ольга Турчаникова

Звезда показала новый стильный образ

Сальма Хайек относится к числу знаменитостей "за 50", которые всегда удивляют фанатов своим цветущим внешним видом. Звезда приучила поклонников к "честным" селфи практически без макияжа и вдохновляющим снимкам в купальниках. А несколько часов назад актриса показала новый образ, который заставил поклонников вспомнить, что Хайек – еще и большая любительница стильных образов.

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Сальма в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде в бордово-черных тонах. 54-летняя актриса надела узкую кожаную юбку, черный свитер и такого же цвета плотные колготы. А в дополнение к ним подобрала бордовые туфли на невысоком каблуке, длинный шарф и шляпку. В руки они взяла небольшую коричневую сумочку от YSL. Из аксессуаров жена Франсуа-Анри Пино подобрала стильные очки с полупрозрачными стеклами, лаконичные серьги и кольца. В таком ансамбле она отправилась на прогулку, сделав фото на фоне живописно разложенных тыкв. "Сезон тыкв", - добавила она короткий комментарий.


Сальма выглядит невероятно (фото: instagram.com/salmahayek)

Фанаты же не смогли отвести глаз стройной фигуры своей любимой актрисы и ее необычного образа. "Милый стиль", "Прекрасна", "Восхитительна", "Ты выглядишь слишком худой. Это точно ты, Сальма?", "Прекрасна и элегантна", "Ты выглядишь фантастически", - засыпали они комплиментами звезду…

Напомним, ранее Сальма показала, какой цвет любит больше других.

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