У вузькій спідниці та на підборах: 54-річна Сальма Хайєк захопила мережу стрункою фігурою

Сальма Хайєк належить до числа знаменитостей "за 50", які завжди дивують фанатів своїм квітучим зовнішнім виглядом. Зірка привчила шанувальників до "чесних" селфі практично без макіяжу і надихаючих знімків в купальниках. А кілька годин тому актриса показала новий образ, який змусив шанувальників згадати, що Хайєк – ще й велика любителька стильних образів.



Сальма в новому образі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опублікувала фото, на якому позує в незвичайному вбранні в бордово-чорних тонах. 54-річна актриса одягла вузьку шкіряну спідницю, чорний светр і такого ж кольору щільні колготи. А на додаток до них підібрала бордові туфлі на невисокому каблуці, довгий шарф і капелюх. У руки вони взяла невелику коричневу сумочку від YSL. З аксесуарів дружина Франсуа-Анрі Піно підібрала стильні окуляри з напівпрозорими стеклами, лаконічні сережки і кільця. В такому ансамблі вона вирушила на прогулянку, зробивши фото на тлі мальовничо розкладених гарбузів. "Сезон гарбузів", - додала вона короткий коментар.



Сальма виглядає неймовірно (фото: instagram.com/salmahayek)

Фанати ж не змогли відвести очей від стрункої фігури своєї улюбленої актриси та її незвичайного аутфіту. "Милий стиль", "Прекрасна", "Чудова", "Ти виглядаєш дуже худою. Це точно ти, Сальма?", "Прекрасна і елегантна", "Ти виглядаєш фантастично", - засипали вони компліментами зірку...

Нагадаємо, раніше Сальма показала, який колір любить більше за інші.