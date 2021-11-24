Важная деталь: стилист научила безупречно подбирать колготки под любой образ и время года

Основные моменты, которые рекомендуют учесть при выборе колготок.

Колготки обязательно должны быть матовые. Обязательно! Блестящие колготки испортят любой образ + добавят вашим ножкам лишние килограммы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Подбираем размер правильно. Это достаточно просто, так как их всего 5. Первый предназначен для людей с весом до 55 кг и ростом не выше 160 см. Прибавьте число 10 к этим цифрам и получите максимальный порог второго — 65 кг и 170 см. Также на всех упаковках есть таблицы с размерами.

Телесные или черные? Наверное, самый частый вопрос. Телесные должны быть в тон коже и уместны с туфлями, светлой обувью и светлыми платьями/юбками. Они должны быть незаметны и выглядит как вторая кожа! Черные матовые и плотные колготки всегда сделают ноги стройнее и сочетаются как с темной, так и с цветной/светлой обувью.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Колготки в сетку. Колготки с узорами. Очень опасны и могут очень быстро превратить вас из стильной девушки в вульгарную особу. Можно выбрать черные в мелкий горох, либо очень очень-очень мелкую сетку. И конечно не с мини юбкой!

Старайтесь выбирать колготки с усиленным мыском и широким поясом + плоские швы или бесшовные (что бы были не заметны под одеждой). Как правило, такие колготки выглядят лучше и служат дольше.