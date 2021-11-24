RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Важлива деталь: стиліст навчила бездоганно підбирати колготки під будь-який образ і пору року

Автор: Ольвія Агаркова

Осінь/зима - час колготок. Їх роль в образі не варто недооцінювати. Як візуально по різному виглядають луки, коли просто змінюєш колір колготок! Тому варто навчитися правильно підбирати цей вид білизни під кожен аутфіт.

Стиліст Поліна Рижова в Instagram розкрила нюанси вибору і компонування колготок з різними елементами гардероба.

Основні моменти, які рекомендують врахувати при виборі колготок.

Колготки обов'язково повинні бути матові. Обов'язково! Блискучі колготки зіпсують будь-який образ + додадуть вашим ніжкам зайві кілограми.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підбираємо розмір правильно. Це досить просто, так як їх всього 5. Перший призначений для людей з вагою до 55 кг і зростом не вище 160 см.додайте число 10 до цих цифр і отримаєте максимальний поріг другого — 65 кг і 170 см. Також на всіх упаковках є таблиці з розмірами.

Тілесні або чорні? Напевно, найчастіший питання. Тілесні повинні бути в тон шкірі і доречні з туфлями, світлим взуттям і світлими сукнями/спідницями. Вони повинні бути непомітні і виглядає як друга шкіра! Чорні матові і щільні колготки завжди зроблять ноги стрункішими і поєднуються як з темним. так і з кольоровим/світлим взуттям.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Колготки в сітку. Колготки з візерунками. Дуже небезпечні і можуть дуже швидко перетворити вас з стильної дівчини в вульгарну особу. Можна вибрати чорні в дрібний горох, або дуже дуже-дуже дрібну сітку. І звичайно не з міні спідницею!

Намагайтеся вибирати колготки з посиленим миском і широким поясом + плоскі шви або безшовні (що б були не помітні під одягом). Як правило, такі колготки виглядають краще і служать довше.

Нагадаємо, що раніше стиліст Віка Воронцова навчила бездоганно поєднувати штани різних фасонів з взуттям.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди