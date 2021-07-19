ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 09:38
Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Казалось бы, хорошо летом - надела платье и выглядишь стильно! Но есть много нюансов, которые нужно учитывать, чтобы лук был уместным и актуальным.

Стилист Динара Ниагара перечислила в Instagram частые ошибки в летних образах, которые совершают девушки.

1. Черная сумка делает грубее образ в светлых тонах. Лучше выбрать коричневую, бежевую или другую светлую в тон. Или если хочется именно черную добавить еще черного в образ

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

2. То же касается обуви. Черная обувь и светлый лук - я вижу это сплошь и рядом. И ладно еще, если у девушки темные волосы, но на светленьких черная обувь будет смотреться очень резко. Хочешь черную обувь - добавь черную/темную одежду.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

3. Сочетание разных оттенков белого приведёт к тому, что какая-то вещь в образе будет казаться грязной, застиранной. Выбирай белый тон-в-тон.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

4. Шорты и туфли на каблуке смотрятся нелепо. Лучше всего носить шорты с летней обувью на плоском ходу или кроссовками, кедами.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

5. Белое белье под белой одеждой будет очень заметно! Выбирай телесное.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

6. Солнцезащитные очки должны тебя украшать и гармонировать с чертами лица и твоей масштабностью. Они не должны спорить с твоими линиями бровей, носа и губ.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

7. Плетеная сумка ассоциируется со знойным летним днем и пляжем и потому она будет странно смотреться с теплой одеждой.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образах

8. Юбки и платья макси в пол уместны на пляже, для города выбирай максимум до щиколотки.

Важные нюансы: топ-8 ошибок в летних образахИллюстративное фото (instagram.com/dinara.niagara)

Напомним, ранее стилист рассказала, как смоделировать фигуру с помощью обуви.

Читайте LITE в Google News
мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На вершине Говерлы нашли записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка
На вершине Говерлы нашли записки, оставленные в 1970-х детьми из секретного военного городка