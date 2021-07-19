Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

Здавалося б, добре влітку - одягла сукню і виглядаєш стильно! Але є багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб лук був доречним і актуальним.

Стиліст Дінара Ніагара перерахувала в Instagram часті помилки в літніх образах, які роблять дівчата.

1. Чорна сумка робить грубіше образ в світлих тонах. Краще вибрати коричневу, бежеву або іншу світлу в тон. Або якщо хочеться саме чорну додати ще чорного в образ





2. Те ж стосується взуття. Чорне взуття і світлий лук - я бачу це часто-густо. І добре ще, якщо у дівчини темне волосся, але на світленьких чорне взуття буде виглядати дуже різко. Хочеш чорне взуття - додай чорний/темний одяг.





3. Поєднання різних відтінків білого призведе до того, що якась річ в образі буде здаватися брудною, запраною. Вибирай білий тон-в-тон.





4. Шорти і туфлі на підборах виглядають безглуздо. Найкраще носити шорти з літнім взуттям на плоскому ходу або кросівками, кедами.





5. Біла білизна під білим одягом буде дуже помітна! Вибирай тілесну.





6. Сонцезахисні окуляри повинні тебе прикрашати і гармоніювати з рисами обличчя і твоєю масштабністю. Вони не повинні сперечатися з твоїми лініями брів, носа і губ.





7. Плетена сумка асоціюється зі спекотним літнім днем і пляжем і тому вона буде дивно виглядати з теплим одягом.





8. Спідниці та сукні максі в підлогу доречні на пляжі, для міста вибирай максимум до щиколотки.

Ілюстративне фото (instagram.com/dinara.niagara)