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Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

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Понеділок 19 липня 2021 09:38
Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Здавалося б, добре влітку - одягла сукню і виглядаєш стильно! Але є багато нюансів, які потрібно враховувати, щоб лук був доречним і актуальним.

Стиліст Дінара Ніагара перерахувала в Instagram часті помилки в літніх образах, які роблять дівчата.

1. Чорна сумка робить грубіше образ в світлих тонах. Краще вибрати коричневу, бежеву або іншу світлу в тон. Або якщо хочеться саме чорну додати ще чорного в образ

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

2. Те ж стосується взуття. Чорне взуття і світлий лук - я бачу це часто-густо. І добре ще, якщо у дівчини темне волосся, але на світленьких чорне взуття буде виглядати дуже різко. Хочеш чорне взуття - додай чорний/темний одяг.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

3. Поєднання різних відтінків білого призведе до того, що якась річ в образі буде здаватися брудною, запраною. Вибирай білий тон-в-тон.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

4. Шорти і туфлі на підборах виглядають безглуздо. Найкраще носити шорти з літнім взуттям на плоскому ходу або кросівками, кедами.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

5. Біла білизна під білим одягом буде дуже помітна! Вибирай тілесну.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

6. Сонцезахисні окуляри повинні тебе прикрашати і гармоніювати з рисами обличчя і твоєю масштабністю. Вони не повинні сперечатися з твоїми лініями брів, носа і губ.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

7. Плетена сумка асоціюється зі спекотним літнім днем і пляжем і тому вона буде дивно виглядати з теплим одягом.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образах

8. Спідниці та сукні максі в підлогу доречні на пляжі, для міста вибирай максимум до щиколотки.

Важливі нюанси: топ-8 помилок в літніх образахІлюстративне фото (instagram.com/dinara.niagara)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, як змоделювати фігуру за допомогою взуття.

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