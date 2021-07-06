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Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021

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Вторник 06 июля 2021 18:09
Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021 В таком наряде можно на любое торжество (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето - жаркая пора, но на это время обычно планируется маса торжеств: свадьбы, юбилеи, выпускные и другие важные события. Согласитесь, мало желающих веселиться на морозе!

Поэтому-то все и ждут лета, чтобы выгулять вечерние платья, шпильки и смокинги. А еще, конечно, сделать миллион фотографий на фоне озера, заката, набережной и парка. В самых эффектных, смелых и / или элегантных нарядах, конечно же!

Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала, какие наряды стоит выбрать для торжественного выхода, чтобы все фотографы "были ваши".

Топ нарядов на вечернее торжество летом 2021

Брючный костюм в пастельних тонах, такой можно сначала выгулять на свадьбе или другом торжестве, а затем внедрить в свой повседневный гардероб.

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021Пижамный стиль. Тут "решает" качетсво ткани. Костюм не должен ни искрить, ни прилипать к телу, так что выбирайте шелк.

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021Черной платье - класика, способная подчеркнуть фигуру с выгодной стороны, беспроигрышный вариант.

Чтобы не стать коротконожкой: стилист рассказала, как правильно носить кюлоты

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021

Комбинезон. Добавит роста, вытянет силуэт, сделает ноги бесконечными, если его подружить с каблуками.

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021Блузы и топы с пышными рукавами. Эта одежда отлично сочетается с брюками и юбками.

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021

Платье в бельевом стиле. Такой наряд бет ыыглядеть нежно и женственно. Добавьте стильне аксессуары - и образ готов.

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021Платье-бюстье выглядит женственно и нежно, особенно актуальними будут модели на одно плечо.

Вечерний выход: стилист показала топ-7 нарядов для торжества летом 2021

Какой наряд выбрать для летнего торжества - 7 ярких вариантов (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как легко при помощи купальника увеличить грудь и уменьшить талию.

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