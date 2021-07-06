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Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021

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Вівторок 06 липня 2021 18:09
Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021 У такому вбранні можна на будь-яке торжество (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - спекотна пора, але на цей час зазвичай планується маса урочистостей: весілля, ювілеї, випускні та інші важливі події. Погодьтеся, мало бажаючих веселитися на морозі!

Тому-то всі і чекають літа, щоб вигуляти вечірні сукні, шпильки і смокінги. А ще, звичайно, зробити мільйон фотографій на тлі озера, заходу, набережної і парку. У найефектніших, сміливих і / або елегантних нарядах, звичайно ж!

Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram показала, які наряди варто обирати для урочистого виходу, щоб всі фотографи "були ваші".

Топ нарядів на вечірнє торжество влітку 2021

Брючний костюм в пастельних тонах, такий можна спочатку вигуляти на весіллі або іншому торжестві, а потім впровадити в свій повсякденний гардероб.

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021Піжамний стиль. Тут "вирішує" качетсво тканини. Костюм не повинен ні іскрити, ні прилипати до тіла, тож обирайте шовк.

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021Чорна сукня - класика, здатна підкреслити фігуру з вигідного боку, безпрограшний варіант.

Щоб не стати коротконіжкою: стиліст розповіла, як правильно носити кюлоти

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021

Комбінезон. Додасть зросту, витягне силует, зробить ноги безкінченними, якщо його подружити з каблуками.

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021Блузи і топи з пишними рукавами. Цей одяг відмінно поєднується з брюками і спідницями.

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021

Сукня в білизняному стилі. Таке вбрання виглядає ніжно і жіночно. Додайте стильні аксесуари - і образ готовий.

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021Сукня-бюстьє виглядає жіночно і ніжно, особливо актуальними будуть моделі на одне плече.

Вечірній вихід: стиліст показала топ-7 нарядів для торжества влітку 2021

Який наряд обрати для літнього торжества - 7 яскравих варіантів (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як легко за допомогою купальника збільшити груди і зменшити талію.

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