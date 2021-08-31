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Великолепна: 47-летняя Виктория Бекхэм в изумрудном платье-комбинации восхитила сеть

Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм опубликовала новое фото, где предстала в вечно модном платье в бельевом стиле. Бизнесвумен представила линию помад, но все смотрели только на ее точеную фигуру.

Снимок звезда запостила в своем блоге сети Instargam.

Виктория Бекхэм обожает одежду в бельевом стиле. В ее коллекция много вариаций на эту тему. Но новый наряд получился особо удачным: он словно создан для нее. Изумрудного оттенка платье на тонких бретельках, сшитое из тонкого шелка, сделало ее миниатюрную фигуру просто совершенной. Цвет выгодно гармонировал с кожей, оттеняя загар. А струящаяся ткань повторяла изгибы стройной фигуры супруги Дэвида Бекхэма. Дополнили образ изысканная цепочка с бриллиантом, небрежная укладка с выпущенными прядями, а также макияж в любимых Викторией бронзовых оттенках.

Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ты действительно милашка, Виктория! Вы должны публиковать себя чаще!", "Просто огонь", "Ох, превосходна", "Восхитительная малышка, поцелуи", "Фантастическая", "Мне необходимо это платье!", - мгновенно отреагировала армия фанатов иконы стиля.

Ранее мы писали о том, что даже в детстве Виктория отличалась ярким самобытным вкусом. Так, звезда носила трендовые вещи, которые и сегодня на пике популярности.

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Виктория БекхэмДэвид БекхэмМодные тренды