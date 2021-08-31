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Чудова: 47-річна Вікторія Бекхем у смарагдовій сукні-комбінації захопила мережу

Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем опублікувала нове фото, де постала у вічно модній сукні в білизняному стилі. Бізнесвумен представила лінію помад, але всі дивилися тільки на її точену фігуру.

Знімок зірка запостила у своєму блозі мережі Instargam.

Вікторія Бекхем обожнює одяг в білизняному стилі. В її колекція багато варіацій на цю тему. Але нове вбрання вийшло особливо вдалим: воно немов створене для неї. Смарагдового відтінку плаття на тонких бретельках, зшите з тонкого шовку, зробило її мініатюрну фігуру просто досконалою. Колір вигідно гармоніював зі шкірою, відтіняючи засмагу. А струмлива тканина повторювала вигини стрункої фігури дружини Девіда Бекхема. Доповнили образ вишуканий ланцюжок з діамантом, недбала укладка з випущеними пасмами, а також макіяж в улюблених Вікторією бронзових відтінках.

Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Ти дійсно милашка, Вікторія! Ти повинна публікувати себе частіше!", "Просто вогонь", "Ох, чудова", "Чудова мала, поцілунки", "Фантастична", "Мені необхідно це плаття!",- миттєво відреагувала армія фанатів ікони стилю.

Раніше ми писали про те, що навіть в дитинстві Вікторія відрізнялася яскравим самобутнім смаком. Так, зірка носила трендові речі, які і сьогодні на піку популярності.

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