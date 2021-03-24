Велосипедки и кроп-топ: спортивная Барбара Палвин восхитила точеной фигурой на прогулке

Барбара отправилась на прогулку, надев костюм для тренировок. Ее образ состоял из вечно модных черных велосипедок, а также кроп-топа бежевого оттенка. Дополнили наряд черная кофта, а также яркие кеды, под которые девушка подобрала черные носки.

Барбара заметно похудела (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосы Барбара собрала в высокий пучок и не стала делать макияж. Как известно, 27-летняя модель обожает демонстрировать миру свою натуральную красоту. В подписи она рассказала о том, где сделаны кадры.

"Вчера отправились в небольшое приключение", - написала она. По всей видимости, компанию ей составил и бойфренд, известный актер и предприниматель Дилан Спроус.