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Велосипедки і кроп-топ: спортивна Барбара Палвін захопила витонченою фігурою на прогулянці

Автор: Lite

Барбара Палвін показала нові фото, на яких виглядає дуже стрункою. Відома своїми досить пишними формами модель неймовірно здивувала і порадувала фанатів.

Знімки популярна модель запостила у своєму блозі мережі Instagram.

Барбара вирушила на прогулянку, одягнувши костюм для тренувань. Її образ складався з вічно модних чорних велосипедок, а також кроп-топа бежевого відтінку. Доповнили вбрання чорна кофта, а також яскраві кеди, під які дівчина підібрала чорні шкарпетки.

Барбара помітно схудла (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосся Барбара зібрала у високий пучок і не стала робити макіяж. Як відомо, 27-річна модель обожнює демонструвати світові свою натуральну красу. У підпису вона розповіла про те, де зроблені кадри.

"Вчора вирушили у невелику пригода", - написала вона. Як видно, компанію їй склав і бойфренд, відомий актор і підприємець Ділан Спроус.

Нагадаємо, раніше дівчина показала нові фото з коханим, які неймовірно порадували фанів. До речі, багато хто з них був упевнений, що Барбара вагітна. Але своїми новими фото вона спростувала дані домисли.

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