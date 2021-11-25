Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму
Какую юбку выбрать на зиму (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Актуальные юбки для холодного сезона 2021-2022 должны быть не только красивыми, а еще и комфортными и теплыми.⠀
Традиционно, в осенне-зимний период, мы выбираем юбки компактного кроя, для удобства стилизации их с верхней одеждой. Поэтому в ходу будут 2-3 силуэта - прямой и трапецевидный, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.
Трикотажная юбка (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Фактуры / текстуры / ткани:
- Костюмные ткани
- Твид
- Джинса
- Вельвет
- Кожа / экокожа и замша
- Трикотаж
- Юбки из кожи / эко-кожи смело можно считать базой, так же как и плиссе.
Трикотажные юбки стали прямыми и трапецевидными. В идеале брать костюмом - свитер + юбка, кардиган + юбка.
Какую юбку выбрать на зиму 2021-2022
- Кожаные юбки
- Трикотажные юбки
- Юбки в складку
- Джинсовые юбки
- Прямые юбки
- Мини-юбки
- Юбка-трапеция
- Юбка-плиссе
Какую юбку купить на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше стилист показала, как нарядиться на Новый год, год Тигра.