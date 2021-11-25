Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму
Яку спідницю вибрати на зиму (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Актуальні спідниці для холодного сезону 2021-2022 повинні бути не тільки красивими, а ще й комфортними і теплими.⠀
Традиційно, в осінньо-зимовий період ми обираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому в ходу будуть 2-3 силуети - прямий і трапецієвидний, розповіла в своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.
Трикотажна спідниця (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Фактури / текстури / тканини:
- Костюмні тканини
- Твід
- Джинса
- Вельвет
- Шкіра / екошкіра і замша
- Трикотаж
- Спідниці зі шкіри / еко-шкіри сміливо можна вважати базою, так само, як і плісе.
Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом - светр + спідниця, кардиган + спідниця.
Яку спідницю обрати на зиму 2021-2022
- Шкіряні спідниці
- Трикотажні спідниці
- Спідниці в складку
- Джинсові спідниці
- Прямі спідниці
- Міні-спідниці
- Спідниця-трапеція
- Спідниця-плісе
Яку спідницю купити на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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