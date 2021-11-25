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Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

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Четвер 25 листопада 2021 10:01
Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму Яку спідницю вибрати на зиму (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Актуальні спідниці для холодного сезону 2021-2022 повинні бути не тільки красивими, а ще й комфортними і теплими.⠀

Традиційно, в осінньо-зимовий період ми обираємо спідниці компактного крою, для зручності стилізації їх з верхнім одягом. Тому в ходу будуть 2-3 силуети - прямий і трапецієвидний, розповіла в своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зимуТрикотажна спідниця (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Фактури / текстури / тканини:

  • Костюмні тканини
  • Твід
  • Джинса
  • Вельвет
  • Шкіра / екошкіра і замша
  • Трикотаж
  • Спідниці зі шкіри / еко-шкіри сміливо можна вважати базою, так само, як і плісе.

Трикотажні спідниці стали прямими і трапецієвидними. В ідеалі брати костюмом - светр + спідниця, кардиган + спідниця.

Яку спідницю обрати на зиму 2021-2022

  • Шкіряні спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Трикотажні спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Спідниці в складку

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Джинсові спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Прямі спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Міні-спідниці

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Спідниця-трапеція

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

  • Спідниця-плісе

Вельвет і замша: стиліст показала самі трендові спідниці на зиму

Яку спідницю купити на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, як вбратися на Новий рік, рік Тигра.

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