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Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

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Среда 14 июля 2021 11:03
Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом Топ этим летом носят с любым низом (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето и жара - самое время для топов! Топ летом 2021 носят с чем угодно: с брюками, юбками в пол, велосипедками.

Если у вас в шкафу так и не появился еще с жаркой с весны топ, то его можно сделать и своими руками, советует в своем Instagram стилистка Наталья Инфешн.

Для этого берем старую майку, футболку, ножницы - и вперед, отрезаем на нужную нам длину. Также смело можно носить верх от купальника в качестве топа, это сейчас очень актуально!

Совет для самых смелых: завяжите кардиган спереди на узел - так выйдет ультракороткий топ. Или вообще возьмите платок и повяжите его, как топ.

Образы с ультрамодными топами для вдохновения

Топ под пиджак

Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

Топ под юбку, обратите внимание на топ - имитацию, что на грудь просто завязали платок или шарф. На самом деле стилист советует так и сделать, если под рукой есть шелковый или котоновый платок или шарфик.

Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

Топ с шортами и короткими юбками - откровенный вариант для прогулки с друзьями или походов на пляж.

Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

Топ с джинсами и велосипедками, сверху - пиджак-оверсайз, трендовый образ лета 2021 готов!

Верх от купальника и обрезанная майка: стилист показала, как лучше носить топ летом

Топ можно сделать своими руками, а можно купить (фото: instagram.com/infashionyou)

Раньше стилист рассказала, как выбрать базовые джинсы в 2021 году, простая схема.

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